ISNA: Иран сбил дроны США и Израиля стоимостью до $2 млрд

Иран сбил беспилотники США и Израиля, стоимость которых варьируется от 500 миллионов до двух миллиардов долларов. Об этом сообщает ISNA.

По данным агентства, количество сбитых БПЛА – 119 единиц. Все сбиты дроны разного типа, среди которых: MQ-9, Lucas, Hermes 900, Hermes 450, Harop, Heron, Orbiter 4.

Ранее сообщалось, что США израсходовали запасы критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, в ходе военной операции против Ирана. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за первые 100 часов боев Соединенные Штаты применили 168 Tomahawk. Расход этих ракет оказался колоссальным, военно-морской флот США будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет, считают американские эксперты.

Накануне сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что американский лидер Дональд Трамп утратил контроль над операцией в Иране. По его словам, лидера США подвело отсутствие конечной цели в конфликте.