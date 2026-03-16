МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ISNA: Иран сбил дроны США и Израиля стоимостью до $2 млрд

Всего Иран сбил 119 БПЛА, стоимость которых варьируется от $500 млн до $2 млрд.
Виктория Бокий 16-03-2026 22:11
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иран сбил беспилотники США и Израиля, стоимость которых варьируется от 500 миллионов до двух миллиардов долларов. Об этом сообщает ISNA.

По данным агентства, количество сбитых БПЛА – 119 единиц. Все сбиты дроны разного типа, среди которых: MQ-9, Lucas, Hermes 900, Hermes 450, Harop, Heron, Orbiter 4.

Ранее сообщалось, что США израсходовали запасы критически важных боеприпасов, включая крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, в ходе военной операции против Ирана. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за первые 100 часов боев Соединенные Штаты применили 168 Tomahawk. Расход этих ракет оказался колоссальным, военно-морской флот США будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет, считают американские эксперты.

Накануне сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что американский лидер Дональд Трамп утратил контроль над операцией в Иране. По его словам, лидера США подвело отсутствие конечной цели в конфликте.

#бпла #сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #дроны
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 