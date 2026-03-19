Дмитриев предрек Европе опустошение из-за цен на газ и нефть

Цены на СПГ взлетели на 35% после ночного удара Ирана по крупнейшему в мире перерабатывающему заводу в Катаре.
Ян Брацкий 19-03-2026 16:14
© Фото: David Chapman, imageBROKER.com, Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил Европу о резком ценовом скачке на сжиженный природный газ и нефть. По его мнению, это приведет к разрушительным последствиям.

«Надвигается цунами цен на нефть и газ, которое опустошит Европу. Оно является следствием упрямой стратегической глупости русофобов, таких как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас», - написал он в социальной сети Х.

По его оценке, сложившаяся на европейском энергетическом рынке ситуация является следствием отказа Брюсселя от российских энергоносителей и сотрудничества с Москвой в этой сфере. Ранее Дмитриев назвал катастрофой для Европы удар иранских военных по СПГ-заводу в Катаре. На территории комплекса Рас-Лаффан вспыхнули пожары, с которыми не могут справиться до сих пор.

Рынки отреагировали мгновенно. Цены на СПГ взлетели на 35 процентов. Следом в свободный полет отправились нефтяные ценники. Бочка топлива марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской ICE впервые за год превысила $111.

Удары Тегерана по нефтегазовой инфраструктуре стран Ближнего Востока вкупе с перекрытым Ормузским проливом создадут дефицит углеводородов на весь 2026 год. В этом ранее заверил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Юрий Юшков. По его мнению, нехватка СПГ и нефти уже ощущается в странах-импортерах, которые тратят стратегические запасы для поддержания баланса.

#нефть #Европа #Иран #СПГ #РФПИ #Дмитриев
