Эксперт Юшков предрек странам ЕС «газовый голод» на весь 2026 год

Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире предприятию по производству СПГ в Катаре минувшей ночью.
Ян Брацкий 19-03-2026 13:06
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Дефицит сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках будет ощущаться весь 2026 год. Таким прогнозом со «Звездой» поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причина - удары Ирана по инфраструктуре одного из крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире.

«Иран ударил по объектам Катара, а он третий в мире производитель СПГ. Его предприятия очень сконцентрированы. Они берут газ из одного месторождения. Они и так остановили добычу, а теперь непонятно, сколько они будут производить, когда Ормузский пролив откроется. Заводы по сжижению газа можно чинить месяцами и годами. Это технологически сложные объекты. Весь 2026 год будет сохраняться дефицит СПГ в мире даже при открытии Ормузского пролива», - предупредил Юшков.

На мировых биржах уже паника, констатировал эксперт. Цены взлетели вверх. Вскоре стоимость 1 000 кубометров голубого топлива в Европе может перевалить за 1 000 долларов, не исключил Юшков. Вслед за СПГ растет дефицит нефти, и ее стоимость тоже.

«Страны постепенно проели нефть, которая хранилась на танкерах. Теперь перешли к использованию стратегических запасов стран-импортеров - США, Японии, Китая, Европы. Постепенно и эти запасы закончатся. Чем дольше перерыт Ормузский пролив, тем больше будет дефицит и выше цены», - заверил Юшков.

Этой ночью стало известно, что вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Под огнем оказалось крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ. Ущерб огромен и пока точно не подсчитан, так как по всей территории комплекса полыхают пожары. Помимо перерабатывающих предприятий, на территории комплекса Рас-Лаффан находятся порт и прочая инфраструктура для отгрузки газа. Чуть позже глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал удар по Катару катастрофой для Европы.

#нефть #Иран #СПГ #катар #наш эксклюзив #Юшков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
