Эксперт Юшков предрек странам ЕС «газовый голод» на весь 2026 год

Дефицит сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках будет ощущаться весь 2026 год. Таким прогнозом со «Звездой» поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причина - удары Ирана по инфраструктуре одного из крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире.

«Иран ударил по объектам Катара, а он третий в мире производитель СПГ. Его предприятия очень сконцентрированы. Они берут газ из одного месторождения. Они и так остановили добычу, а теперь непонятно, сколько они будут производить, когда Ормузский пролив откроется. Заводы по сжижению газа можно чинить месяцами и годами. Это технологически сложные объекты. Весь 2026 год будет сохраняться дефицит СПГ в мире даже при открытии Ормузского пролива», - предупредил Юшков.

На мировых биржах уже паника, констатировал эксперт. Цены взлетели вверх. Вскоре стоимость 1 000 кубометров голубого топлива в Европе может перевалить за 1 000 долларов, не исключил Юшков. Вслед за СПГ растет дефицит нефти, и ее стоимость тоже.

«Страны постепенно проели нефть, которая хранилась на танкерах. Теперь перешли к использованию стратегических запасов стран-импортеров - США, Японии, Китая, Европы. Постепенно и эти запасы закончатся. Чем дольше перерыт Ормузский пролив, тем больше будет дефицит и выше цены», - заверил Юшков.

Этой ночью стало известно, что вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Под огнем оказалось крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ. Ущерб огромен и пока точно не подсчитан, так как по всей территории комплекса полыхают пожары. Помимо перерабатывающих предприятий, на территории комплекса Рас-Лаффан находятся порт и прочая инфраструктура для отгрузки газа. Чуть позже глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал удар по Катару катастрофой для Европы.