Дмитриев назвал удар по заводу СПГ в Катаре катастрофой для ЕС

Военные Ирана нанесли ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан.
Владимир Рубанов 19-03-2026 06:31
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал пожар на СПГ-заводе в катарском Рас-Лаффане. Он написал в социальной сети X, что это плохо для мира и катастрофично для ЕС.

Военные Ирана нанесли накануне ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Под обстрел попало крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа. Завод получил значительные повреждения, вспыхнуло несколько пожаров. Помимо СПГ-завода, на объекте расположены другие перерабатывающие предприятия и порт, в котором проходит погрузка сжиженного природного газа.

По сообщению Министерства обороны Катара, Иран выпустил пять баллистических ракет. Четыре из них были перехвачены. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани охарактеризовал атаку как безрассудную и опасную эскалацию конфликта. Он подчеркнул, что Рас-Лаффан является одним из ключевых энергетических узлов мирового значения.

Тегеран перед атакой предупредил об ответе на удар по своему крупному газовому месторождению Южный Парс. Израиль 18 марта осуществил первую атаку на объекты газовой инфраструктуры Ирана, имеющие стратегическое значение для экономики страны. Официальные лица Израиля утверждают, что эта операция была согласована с администрацией президента США Дональда Трампа.

