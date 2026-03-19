Трамп пообещал, что Израиль больше не будет атаковать Южный Парс в Иране

Президент США пригрозил уничтожить месторождение Южный Парс в Иране, если Катар снова попадет под удар.
Владимир Рубанов 19-03-2026 09:54
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дональд Трамп пообещал в социальной сети Truth Social, что США уничтожат месторождение Южный Парс, если Иран снова атакует Катар. Президент заявил, что Катар не был вовлечен в нападение Израиля на нефтегазовые объекты в Иране 18 марта, а США ничего о нем не знали.

По словам Трампа, ущерб от удара по Южному Парсу в Иране оказался незначительным. Он сказал, что Израиль прекратит атаки на это месторождение, если Тегеран остановит удары по катарскому заводу, где производят сжиженный газ.

Месторождение Южный Парс - одно из крупнейших в мире. Оно расположено в Персидском заливе и принадлежит Ирану и Катару. По оценкам МЭА, оно содержит 50,97 трлн кубометров газа и 50 млрд баррелей газового конденсата. Площадь месторождения - 9 700 кв. км. Из них 3 700 кв. км принадлежат Ирану, а 6 000 кв. км - Катару.

В 2025 году ежедневная добыча газа на Южном Парсе достигла рекордных 730 млн кубометров. Трамп подчеркнул, что не хочет отдавать приказ об уничтожении месторождения, но готов это сделать, если Катар снова подвергнется нападению.

После сообщений об ударах по иранским объектам цены на природный газ в Европе выросли на 8,3%, до 54,72 евро за МВт·ч. Европейские цены на газ с начала марта увеличились более чем на 70%. Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель и составила 111,83 доллара.

После атаки на объекты Ирана Корпус стражей исламской революции выпустил предупреждение о возможных атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Катар подтвердил, что завод по производству СПГ в Рас-Лаффане поврежден ракетным ударом.

Кроме того, порт Янбу в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке, сообщило агентство Reuters. Янбу - единственный пункт экспорта нефти страны через Красное море, который позволяет поддерживать экспорт в обход заблокированного Ормузского пролива.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #Иран #месторождение #катар #природный газ #Южный Парс
