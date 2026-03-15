США ударили по иранским объектам в Ормузском проливе бункерными бомбами

Американские военные применили против иранских объектов в Ормузском проливе боеприпасы с глубоким проникновением. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Американские войска успешно применили несколько боеприпасов с глубоким проникновением весом в 5000 фунтов», - говорится в публикации.

Уточняется, что удар был нанесен по укрепленным ракетным объектам, расположенным вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива. В заявлении командования утверждается, что иранские противокорабельные крылатые ракеты, размещенные на этих объектах представляли «угрозу для международного судоходства» в проливе.

До этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Он отметил, что в Вашингтоне ожидают скорого окончания эскалации. Хассет считает, что у Ирана осталось мало ресурсов. Он также добавил, что после завершения конфликта последуют ценовые балансировки.

Ранее военные представили американскому лидеру варианты выхода из конфликта с Ираном. По данным источника, сроки окончания боевых действий на Ближнем Востоке «могут меняться каждый день». В ежедневное планирование заложены механизмы сворачивания конфликта, а также варианты эскалации, если Белый дом попытается усилить давление на Иран.

Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что страны Персидского залива призвали американского президента Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран. Глава Исследовательского центра Персидского залива Абдулазиз Сагер отметил, что изначально страны региона выступали за дипломатическое урегулирование конфликта. Но после серии атак Ирана их позиция изменилась. Сагер отметил, что соседние государства опасаются блокировки Ормузского пролива в случае дальнейшей дестабилизации.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что американские военные с момента начала операции на Ближнем Востоке якобы потопили свыше 65 военных кораблей Исламской Республики. По ее словам, ВС США нанесли удары по более, чем шести тысячам целей, расположенным по всей территории Ирана.