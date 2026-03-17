В Белом доме заявили, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

В Белом доме ожидают скорого окончания эскалации. Хассет считает, что у Ирана осталось мало ресурсов. Он также добавил, что после завершения конфликта последуют ценовые балансировки.

«Мы настроены весьма оптимистично и полагаем, что это (обострение конфликта. – Прим. ред.) закончится в краткосрочной перспективе. В течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда достигнут нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки», - сказал американский чиновник.

Хассет поделился, что у Соединенных Штатов есть план на случай сбоев. С его слов, администрация Дональда Трампа держит ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что военные представили американскому лидеру варианты выхода из конфликта с Ираном. По данным источника, который поделился с NBC News информацией об этом, сроки окончания войны на Ближнем Востоке «могут меняться каждый день». В ежедневное планирование военных действий заложены механизмы сворачивания конфликта, а также варианты эскалации, если Белый дом попытается усилить давление на Иран.