В Белом доме заявили, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив

В США ожидают скорого окончания войны в Иране.
Виктория Бокий 17-03-2026 16:58
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

В Белом доме ожидают скорого окончания эскалации. Хассет считает, что у Ирана осталось мало ресурсов. Он также добавил, что после завершения конфликта последуют ценовые балансировки.

«Мы настроены весьма оптимистично и полагаем, что это (обострение конфликта. – Прим. ред.) закончится в краткосрочной перспективе. В течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда достигнут нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки», - сказал американский чиновник.

Хассет поделился, что у Соединенных Штатов есть план на случай сбоев. С его слов, администрация Дональда Трампа держит ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что военные представили американскому лидеру варианты выхода из конфликта с Ираном. По данным источника, который поделился с NBC News информацией об этом, сроки окончания войны на Ближнем Востоке «могут меняться каждый день». В ежедневное планирование военных действий заложены механизмы сворачивания конфликта, а также варианты эскалации, если Белый дом попытается усилить давление на Иран.

#в стране и мире #сша #Белый дом #Иран #Ормузский пролив #эскалация #кевин хассет
