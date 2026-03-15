Reuters: страны Персидского залива требуют от США нейтрализовать Иран

Страны Персидского залива призвали американского президента Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

«В странах Персидского залива широко распространено мнение, что Иран пересек все красные линии», - говорится в материале.

Глава Исследовательского центра Персидского залива Абдулазиз Сагер отметил, что изначально страны региона выступали за дипломатическое урегулирование конфликта. Но после серии атак Ирана их позиция изменилась. Сагер отметил, что соседние государства опасаются блокировки Ормузского пролива в случае дальнейшей дестабилизации.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон ожидает скорого окончания эскалации. Хассет считает, что у Ирана осталось мало ресурсов. Он также добавил, что после завершения конфликта последуют ценовые балансировки. Он заявил, что администрация Дональда Трампа держит ситуацию под контролем.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в интервью телеканалу NDTV, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в полном порядке и вскоре может обратиться к народу с новым посланием. Он также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке - это навязанная Соединенными Штатами и Израилем война против Ирана. По словам главы МИД, иранцы полны решимости защищать свою родину и именно этим сейчас и занимаются.

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Али Мохаммад Наини заявил в эфире иранского телевидения, что американское руководство думает о том, как закончить конфликт с Ираном. По мнению представителя КСИР, в Вашингтоне рассчитывали, что за счет гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи получится довести Иран до «политического распада». А сам конфликт, как предполагали американцы, будет «ограниченным и краткосрочным», и не распространится на весь Ближний Восток.