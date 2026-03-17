NBC: военные представили Трампу варианты выхода из конфликта с Ираном

Военные специалисты разработали несколько вариантов завершения конфликта в Иране, которые могут быть реализованы по решению президента Дональда Трампа, сообщает NBC News со ссылкой на шесть источников, знакомых с планами. Однако на данный момент глава Белого дома не принял такого решения.

Стратегии выхода приобрели особую актуальность из-за резкого роста цен на нефть и сомнений в готовности Ирана добровольно сложить оружие и принять условия США. При этом одни помощники Трампа обеспокоены глобальной экономической нестабильностью, а другие сосредоточены на ослаблении влияния иранского режима в регионе, сообщает телеканал.

Один из его источников отметил, что сроки окончания войны «могут меняться каждый день». В ежедневное планирование военных действий заложены механизмы сворачивания конфликта, а также варианты эскалации, если Белый дом попытается усилить давление на Иран. При этом, если Трамп решит завершить войну, остается неясным, согласится ли Тегеран на предложенные условия.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что, по предварительной оценке Трампа и Пентагона, для достижения четких военных целей потребуется от четырех до шести недель. На прошлой неделе Трамп в интервью Axios заявил, что война «скоро закончится», а его министр обороны в разговоре с CBS подчеркнул, что это «только начало».

В минувшие выходные Трамп в интервью NBC News отметил, что Иран готов к прекращению войны, но «условия пока недостаточно хороши». Он намекал на необходимость смены режима, «безоговорочную капитуляцию» и уничтожение ядерного потенциала Ирана.

В ходе интенсивных бомбардировок США и Израиль атаковали остров Харк, где находится главный терминал для экспорта иранской нефти. Президент предупредил, что инфраструктура острова может стать следующей целью.

В понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запрашивал прекращения огня и продолжит сопротивление. Иран предупредил о новых ответных мерах на удары по острову и призвал к эвакуации трех крупных портов в ОАЭ. Один из этих портов - Фуджейра - подвергся атакам беспилотников в субботу и понедельник.

США не смогли обеспечить безопасность Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти. Этот район фактически закрыт для танкерного движения из-за атак беспилотников на коммерческие суда.

Трамп попытался привлечь союзников для конвоирования судов, но получил отказ. Президент США пригрозил отложить саммит с председателем КНР Си Цзиньпином и предсказал «очень плохое» будущее для НАТО, если оно не присоединится к операциям в Ормузском проливе.