Российская сборная заняла третье место на Паралимпиаде, заработав 12 медалей

Решающие два золота наши спортсмены успели «урвать» в последний день игр.
Тимур Юсупов 15-03-2026 19:31
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Сборная России заняла третье место на Паралимпийский играх в Италии. Наши спортсмены заработали 12 медалей, восемь из которых являются золотыми.

Представляли Российскую Федерацию на международных соревнованиях шесть атлетов: горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Две трети из них стали обладателями золотых медалей, также завоевав три бронзы и одно серебро.

Первое место в медальном зачете заняла Китайская Народная Республика. Спортсмены из КНР заработали 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. Второе место досталось команде из США.

Прошедшая Паралимпиада стала первой с 2014 года, где атлеты из России смогли выступить под государственным флагом и гимном.

В последний день игр лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев завоевали для своей сборной последние решающие золотые медали. Для девушки награда стала уже третьим золотом за время соревнований, а вот Бугаев наоборот впервые занял заветное первое место практически перед самым концом Паралимпиады.

#Спорт #Россия #в стране и мире #медали #паралимпиада #Спортсмены #третье место #Паралимпийские игры #паралимпиада-2026
