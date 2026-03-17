«Понимали, что страна смотрит»: атлеты рассказали о чувствах на Паралимпиаде

Десятки журналистов и камер этой ночью у зоны прилета в аэропорту. Все вместе ждут наших чемпионов, которые установили уникальный рекорд на Паралимпийских играх в Италии. Шесть российских спортсменов - самая малочисленная сборная - смогли завоевать 12 медалей и вывести Россию на третье место в общем зачете.

Чемпионы наконец-то возвращаются домой. Эта команда точно войдет в историю. Впервые с 2014 года наши выступали с гимном и флагом. На Паралимпиаду в Италии поехали всего шесть наших спортсменов. Для сравнения: у лидеров медального зачета - сборных Китая и США - команды насчитывали десятки атлетов. Решение о допуске было принято за четыре месяца до соревнований, хотя обычно отбор проходит за два года. Но, несмотря ни на что, наши смогли завоевать 12 медалей, восемь из которых - золотые. Говорят, боролись не только за личный результат, но и за Родину.

Первую золотую медаль в нашу копилку принесла горнолыжница Варвара Ворончихина. Это ее первые Игры. Вспоминает, что после финиша не смогла сдержать слез - ведь спустя 12 лет на паралимпийском пьедестале вновь прозвучал гимн России. Варя собрала полный комплект наград: две золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. Теперь она двукратная паралимпийская чемпионка.

«У меня были безумные эмоции. Это мои первые Игры, первая золотая медаль. Эмоции не описать словами. Это очень приятно было. Я расплакалась, потому что это правда очень много значило для меня. Я хотела победить очень давно. Я буду помнить это всю жизнь», - поделилась Ворончихина.

Самой титулованной российской спортсменкой этой Паралимпиады стала Анастасия Багиян. За этой победой годы тренировок. В 15 лет она полностью лишилась зрения. Не отчаялась и начала заниматься лыжными гонками. Уже в 2021 году вошла в состав сборной России. Работает в команде с ведущим Сергеем Синякиным. Он описывает рельеф местности, повороты и подъемы. Для спортсменки голос партнера служит единственным ориентиром. Именно доверие на трассе принесло результат - три золотые медали и титул трехкратной паралимпийской чемпионки.

«Это результат многих лет совместной работы. Мне кажется, к такому идут годами», - сказала Багиян.

Сергей Синякин добавил, что первая победа - одна из самых значимых, потому что сборная вернулась с гимном. Груз ответственности, который они привезли, был не только эмоциональным.

«Мы понимали, что вся страна смотрит и страну нельзя подводить... Лично у нас все хорошо, знаете, есть поговорка: "Собака лает - караван идет". Мы стоим на пьедестале и не обращаем внимания, как другие себя ведут», - объяснил Синякин.

На Играх в Италии дважды на высшую ступень пьедестала поднялся Иван Голубков. Двукратный победитель Паралимпиады вырос без родителей. Родился с врожденной патологией нижних конечностей. Спорт стал для него делом жизни.

Делом жизни стал спорт и для Алексея Бугаева, который, несмотря на врожденную деформацию правой руки, решил заниматься горными лыжами. На Паралимпиаде в Италии взял золото в слаломе и две бронзы. Теперь Бугаев - четырехкратный паралимпийский чемпион и один из самых опытных членов сборной. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой, отметив мастерство и стойкость спортсмена.

«Разные медали, разные посвящения. Одно из них - русскому народу. Также хочу посвятить русскому спорту. Это общая командная работа. Не только одного спортсмена, а всей страны. Дальнейшие планы - чемпионат России. Через четыре дня вылетаем», - рассказал Бугаев.

Шесть спортсменов, 12 медалей. Россия снова доказала, что даже самой малочисленной командой можно быть среди сильнейших.