Российские паралимпийцы с триумфом вернулись на Родину

После возвращения атлеты исполнили вместе с болельщиками российский гимн.
Сергей Дьячкин 17-03-2026 03:42
Российские паралимпийцы вернулись на Родину. По сообщению корреспондента «Звезды», в аэропорту наших спортсменов встречали как героев.

Спортсмены из России заработали рекордное количество золотых медалей на человека - команда из шести человек взяли восемь высших наград. После возвращения атлеты исполнили российский гимн вместе с болельщиками.

Ранее сообщалось, как на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии российские атлеты с флагом приняли участие в параде спортсменов. В роли знаменосцев выступили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Все шесть российских спортсменов, допущенных до Паралимпиады, присутствовали на церемонии. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Наша сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Всего российские спортсмены заработали 12 медалей. Прошедшая Паралимпиада стала первой с 2014 года, на которой наши спортсмены смогли выступить под государственным флагом и гимном.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
