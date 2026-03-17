Российские паралимпийцы с триумфом вернулись на Родину

Российские паралимпийцы вернулись на Родину. По сообщению корреспондента «Звезды», в аэропорту наших спортсменов встречали как героев.

Спортсмены из России заработали рекордное количество золотых медалей на человека - команда из шести человек взяли восемь высших наград. После возвращения атлеты исполнили российский гимн вместе с болельщиками.

Ранее сообщалось, как на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии российские атлеты с флагом приняли участие в параде спортсменов. В роли знаменосцев выступили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Все шесть российских спортсменов, допущенных до Паралимпиады, присутствовали на церемонии. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Наша сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Всего российские спортсмены заработали 12 медалей. Прошедшая Паралимпиада стала первой с 2014 года, на которой наши спортсмены смогли выступить под государственным флагом и гимном.