Потопленный США у Шри-Ланки иранский фрегат был безоружным

Хатибзаде сравнил удар по церемониальному кораблю с атаками нацистов на гражданские суда во время Второй мировой войны.
Владимир Рубанов 06-03-2026 10:14
© Фото: ClashReport, Telegram

Потопленный 4 марта у берегов Шри-Ланки фрегат ВМС Ирана IRIS Dena не участвовал в боевых действиях и возвращался с индийских учений, не имея на борту вооружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Корабль потопила американская подводная лодка. Хатибзаде сравнил этот инцидент с атаками нацистов на гражданские суда во время Второй мировой войны. Под удар попал невооруженный корабль, выполняющий церемониальные функции.

Замминистра заявил, что Иран не оставит случившееся безнаказанным. Он подчеркнул, что погибли многие молодые иранские моряки.

Спасательная операция, организованная властями Шри-Ланки, позволила достать из воды около 30 выживших. На борту фрегата, по разным данным, находилось от 130 до 180 человек.

#в стране и мире #сша #мид #Иран #фрегат #торпедная атака #Шри-Ланка #Dena
