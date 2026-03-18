В Израиле сообщили об убийстве главы разведки Ирана

Министр обороны Израиля сообщил об устранении министра разведки Ирана Исмаила Хатиба в результате ночного удара 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ночью был нанесен удар по главе иранской разведки. Результаты операции не были известны.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи с кончиной секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он пообещал жесткое наказание для виновных. Глава государства заявил, что за террористическую атаку последует суровое наказание.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции объявил о гибели командира иранского ополчения «Басидж» Голамрезы Солеймани от американо-израильского авиаудара. В заявлении КСИР отмечается, что он был опытным военачальником и сыграл ключевую роль в Ирано-иракской войне.