В Иране заявили, что Моджтаба Хаменеи скоро может выступить с посланием

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в полном порядке и вскоре может обратиться к народу с новым посланием. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи телеканалу NDTV.

Он также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке - это навязанная Соединенными Штатами и Израилем война против Ирана. По словам главы МИД, иранцы полны решимости защищать свою родину и именно этим сейчас и занимаются.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана пострадал от авиаударов и, «возможно, обезображен». Президент Дональд Трамп высказал мнение, что Моджтаба Хаменеи «в какой-то степени жив». В СМИ разнятся данные о тяжести полученных им ранений. В своем первом обращении к нации верховный лидер не появился в кадре.

Моджтаба Хаменеи пострадал в результате первых атак со стороны США и Израиля, подтверждали в МИД Ирана. Сообщалось, что состояние верховного лидера хорошее.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В Белом доме заявили, что это было сделано в ответ на ракетную и ядерную угрозы, которые якобы исходили от Тегерана. Корпус стражей исламской революции ответил масштабной атакой на объекты в Израиле, а также на американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.