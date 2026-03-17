Спасатели нашли тело 13-летней школьницы, пропавшей в Звенигороде

Поиски пропавших в Звенигороде детей завершены. Спасатели достали из воды тело 13-летней девочки, поисками которой занимались все последние дни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», - написал он.

Напомним, поисками детей спасатели, добровольцы и водолазы занимались с 7 марта, когда школьница и двое ее друзей ушли гулять и не вернулись. Сразу была развернута масштабная поисковая операция. Работы велись круглосуточно с привлечением спецтехники.

Одиннадцатого марта спасатели нашли тело первого мальчика. Его достали из Москвы-реки в двух километрах ниже по течению от места предполагаемого выхода детей на лед. Спустя два дня подняли тело второго ребенка. Девочку искали дольше всех. Глава Одинцовского городского округа пообещал семьям погибших детей всяческую помощь и поддержку.