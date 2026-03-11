Тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли в реке Москве

Одного из пропавших в Звенигороде детей обнаружили мертвым в Москве-реке в двух километрах ниже по течению от места их предполагаемого ухода под лед. Об этом сообщает издание aif.ru.

Согласно имеющейся информации, найденное тело принадлежит 12-летнему Ивану. Тела остальных детей обнаружить пока что не удается - в поисках участвуют сотрудники МЧС, 46 единиц спецтехники и более 130 волонтеров.

«Продолжается детальное обследование дна и подледного пространства с применением специализированного гидролокационного оборудования и эхолотов. Работы ведутся круглосуточно. На двух лодках с прожекторами в ночное время проведен визуальный осмотр дна реки и берега протяженностью 20 км», - отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее поступила информация о том, что в подмосковном Звенигороде пропали трое детей. Волонтеры ведут поиски, развернут оперативный штаб, задействованы волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. В последний раз детей видели 7 марта гуляющими вдоль реки.