МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо вновь приедет в Москву на торжество Дня победы

Он также примет участие шестого июня в церемонии благодарности солдатам, которые в рамках Второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции.
Дарья Ситникова 16-03-2026 01:51
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Москве. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Я приму участие в торжествах победы в Москве, шестого июня я приму участие в (торжественной церемонии, - Прим.ред.) благодарности солдатам, которые в рамках Второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции. Мы должны это делать», - сказал словацкий лидер.

С его слов, уважение к памяти воинов-освободителей и сохранением их памятников является одним из столпов, на которых основывается политика, реализуемая его партий. Фицо также выразил уверенность, что на предстоящих парламентских выборах в Словакии в сентябре 2027 года «в процентном отношении» победит возглавляемая им политическая сила.

Словацкий лидер, говоря о происходящих вооруженных конфликтах, подчеркнул, что: «Мир - это не пустое слово и то, что происходит, - страшно». При этом он отметил, что чувствует «огромную усталость» в Евросоюзе от военного конфликта. Находясь в таком состоянии, люди могут совершать ошибки, заключил он.

В 2025 году Фицо также прилетал в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За это он периодически подвергался критике со стороны еврочиновников. С его слов, ему угрожали наказанием за решение поехать в Россию на 9 Мая.

Премьер-министр отметил, что считает «чрезвычайно успешным» свой визит в Москву на День Победы. Он отметил, что «выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата», также принял участие в четырех важных встречах.

#Россия #в стране и мире #9 мая #ВОВ #день победы #Роберт Фицо #словакия #Визит #участие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 