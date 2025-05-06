Словацкому премьер-министру Роберту Фицо угрожают наказанием за решение поехать в Россию на 9 Мая. О беспрецедентном давлении во вторник рассказал сам политик. Он добавил, что его визит станет проявлением несогласия с новым «железным занавесом».

«Мне угрожают, что буду наказан, если решу ехать 9 Мая на торжества в Москву», - сказал Роберт Фицо.

Ранее словацкий премьер-министр подтвердил, что приедет в Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он также назвал неприемлемыми угрозы со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, в праздничных мероприятиях в российской столице примут участие около 20 лидеров государств. Они прибудут в нашу страну по приглашению президента РФ Владимира Путина.