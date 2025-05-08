Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сегодня вечером прилетел в Москву. Он прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, о намерении посетить Парад Победы на Красной площади Роберт Фицо впервые заявил еще в прошлом году. После этого он периодически подвергался критике со стороны еврочиновников.

Так, недавно словацкий премьер говорил, что ему якобы угрожают наказанием за решение поехать в Россию на 9 Мая. По словам политика, его визит в Москву является проявлением несогласия с новым «железным занавесом».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила желающим поехать на Парад Победы в Москву. По ее словам, будут некие «последствия».