МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо прилетел в Москву на празднование Великой Победы

Словацкий премьер-министр прибыл по приглашению российского президента Владимира Путина.
Сергей Лебедев 2025-05-08 22:09:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сегодня вечером прилетел в Москву. Он прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, о намерении посетить Парад Победы на Красной площади Роберт Фицо впервые заявил еще в прошлом году. После этого он периодически подвергался критике со стороны еврочиновников.

Так, недавно словацкий премьер говорил, что ему якобы угрожают наказанием за решение поехать в Россию на 9 Мая. По словам политика, его визит в Москву является проявлением несогласия с новым «железным занавесом».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила желающим поехать на Парад Победы в Москву. По ее словам, будут некие «последствия».

#Москва #Россия #в стране и мире #Парад Победы #Великая Отечественная война #Роберт Фицо #словакия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 