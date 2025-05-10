Фицо назвал «чрезвычайно успешным» свой визит в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает «чрезвычайно успешным» свой визит в Москву на День Победы. Он сказал об этом в видеоосообщении, опубликованном в соцсетях.

«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Кроме того, что я выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», - добавил он.

Речь идет о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой де Силвой и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Фицо отметил, что в Москву «стоило ехать» и что этот визит - проявление «суверенной словацкой внешней политики», на которую не имеет права влиять никто извне. По мнению премьер-министра, с Россией нужно сотрудничать, потому что Европа нуждается в ней, а РФ нуждается в Европе.

«Мы должны проводить политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов», - отметил политик.

Ранее в Кремле состоялась встреча Роберта Фицо с Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил коллегу за приезд, а также за инициативу по установке в Словакии памятника маршалу Ивану Коневу.