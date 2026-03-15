Орбан: Брюссель готовит Европу к войне

По мнению премьер-министра Венгрии, нельзя предсказать, когда первый солдат из ЕС ступит на украинскую землю, но о том, что это произойдет, можно говорить с уверенностью.
Сергей Дьячкин 15-03-2026 23:20
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине это вопрос времени. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште.

«Приближается война. Брюссель взялся за войну на Украине», - сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, Евросоюз уже переключился на военную экономику. Как отметил политик, еврочиновники не хотят «избегать неприятностей», а идут прямо навстречу им.

«Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», - сказал Орбан.

Премьер-министр отметил, что обязуется сохранить Венгрию как «остров безопасности и спокойствия». Он намерен добиваться этого даже в современном неспокойном мире.

Ранее профессор политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов прокомментировал в эфире «Звезды» нападки Киева на Будапешт. По его словам, ЕС использует главу киевского режима Владимира Зеленского как «хулигана-провокатора» перед парламентскими выборами в Венгрии. Шатилов задался вопросом, почему Евросоюз молчит на фоне ситуации на фоне персональных угроз Орбану со стороны Киева. Он также отметил, что даже лидер венгерской оппозиции Петр Мадьяр осудил угрозы Зеленского.

До этого Зеленский пообещал дать адрес Орбана боевикам ВСУ, за то, что венгерский премьер заблокировал выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Позднее в Венгрии остановили фургон украинского «Ощадбанка», заполненный наличными и золотом. В Киеве назвали задержание средств похищением. 

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре со «Звездой» допустил, что задержание инкассаторского автомобиля может быть связано с вывозом частных капиталов с территории Украины. По его словам, банковское золото, которое было изъято венгерскими правоохранителями, не было упаковано. Кроме того, слитки имели вес, превышающий стандартный в 250 граммов. Также, по словам экс-депутата Рады, в Венгрии заявили, что за последние два месяца таким способом через страну прошло около миллиарда долларов и значительные объемы золота.

