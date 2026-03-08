Экс-депутат Рады допустил вывоз частных капиталов из Украины через Венгрию

Задержание в Венгрии инкассаторского автомобиля украинского «Ощадбанка», набитого деньгами и золотом, рискует быть связано с вывозом частных капиталов из Украины. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, банковское золото, которое было изъято венгерскими правоохранителями, не было упаковано. Кроме того, слитки имели вес, который превышает стандартный в 250 граммов.

«Скорее всего, это слитки из индивидуальных хранилищ частных лиц. Тем более что Государственный банк Украины торгует слитками по 250 граммов, а не килограммовыми», - уточнил он.

Кроме того, Олейник назвал необычным факт того, что одним из сопровождающих груз был бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов. А такие люди, как он, не могут выступать в роли охранников. Также, по словам экс-депутата Рады, в Венгрии заявили, что за последние два месяца таким способом через страну прошло около миллиарда долларов, а также значительные объемы золота.

«Эта история будет иметь продолжение, потому что Венгрия приняла решение о временной конфискации этих денег. Идет расследование, и, скорее всего, ответы на многие вопросы появятся уже в рамках политических процессов... Пока Венгрия задала вопрос: что за деньги? Кому они принадлежат? И это справедливо», - выразил мнение политик.

Олейник также рассказал о том, что рассматривается версия об использовании части средств для финансирования политической активности. Для этого их должны были сбросить в условленном месте.

«Без денег организовать массовые протесты невозможно, поэтому венгерская сторона рассматривает и такую версию», - отметил бывший депутат.

Ранее сообщалось о задержании в Венгрии инкассаторского автомобиля, перевозившего 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 кг банковского золота. По данным СМИ, автомобиль сопровождали сотрудники инкассации одного из украинских банков.