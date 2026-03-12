Герой России Ярашев рассказал, как его подстраховывали операторы БПЛА

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик пообщался с Героем России Сергеем Ярашевым, который в одиночку в течение 68 дней удерживал позицию в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении.

Оказавшись отрезанным от своих, боец передавал важные данные о передвижении сил противника. Провизией, боеприпасами и батареями к рации его снабжали при помощи беспилотных летательных аппаратов. При этом дроноводы тщательно следили, когда безопасно забирать эти «посылки», а когда лучше переждать.

«Мне доставляли провизию, боеприпасы, мои товарищи на дронах. Я выходил, забирал, по команде. Не сам, потому что опасно было, а по команде. Чтобы посмотрели - есть кто, нет никого, на всякий пожарный», - признался Ярашев.

При этом боец отметил, что были моменты, когда приходилось выходить за снабжением и на свой страх и риск, потому что связь была не всегда. По словам Сергея, он все время находился на территории, где имелось около десятка ангаров - там он мог и прятаться от дронов, и наблюдать за противником.

Ранее мать Сергея Ярашева рассказала, как ее сын спал на кустарниках и голом снегу. Она подчеркнула, что Сергей был сильным и по-хорошему «настырным» человеком.

