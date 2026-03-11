Замкомбрига: Герой России Ярашев месяц скрытно передавал данные о ВСУ

Заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков рассказал, что российский военнослужащий Сергей Ярашев, находясь рядом с позициями ВСУ, месяц скрытно передавал командованию важные разведданные о передвижении противника. По его словам, украинские военнослужащие даже не подозревали, что рядом с ними находится российский боец.

Рядовой Сергей Ярашев - военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». Он выполнял боевые задачи на Красноармейском направлении СВО и проявил мужество во время штурма стратегически важного опорного пункта ВСУ.

По данным командования, в ходе атаки Ярашев первым ворвался в укрепления противника и уничтожил несколько огневых точек, что позволило штурмовой группе занять и зачистить опорный пункт.

Во время боя боец оказался отрезан от основных сил. Противник активно применял FPV-дроны и артиллерию, а единственный путь отхода проходил через открытое поле, которое было невозможно пересечь. В результате Ярашев оказался фактически в окружении. Несмотря на это, он продолжал поддерживать связь с командованием и передавал разведывательные данные о перемещениях украинских подразделений.

«Наш боец оказался в окружении. Он в течение сначала 30 дней передавал очень важные, без преувеличения я хочу сказать, очень важные сведения о передвижении противника. То есть месяц противник даже не подозревал, что у него под боком сидит наш боец и передает нам очень важные сведения. Скрытно мы с помощью дронов передавали ему продукты, батареи для рации. Парень очень любит сладкое и по рации просил, чтобы обязательно положили ему джем малиновый. Борщ домашний запаивали, передавали», - пояснил Поздняков.

Украинские военнослужащие некоторое время считали, что на позиции находится целая группа российских военнослужащих. Когда они приблизились и предложили сдаться, Ярашев открыл огонь и уничтожил двух противников, после чего атака была отбита.

В течение 68 дней боец удерживал позицию и передавал информацию о действиях противника. При первой возможности его вывели к эвакуационной точке и доставили в безопасный район, где он позже перенес сложную операцию.

За проявленные мужество и героизм президент России Владимир Путин присвоил 21-летнему Сергею Ярашеву звание Героя Российской Федерации. Накануне о его подвиге главе государства сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.