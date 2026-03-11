Мать Ярашева рассказала, как сын спал на кустарниках и голом снегу

Татьяна Ярашева, мать российского военнослужащего Сергея Ярашева, которому присвоили звание Героя России, назвала сына сильным человеком и рассказала, как он выживал во время выполнения боевой задачи.

«Он сам по себе сильный человек. Настырный», - сказала Татьяна.

Она добавила, что иногда боец оставался без еды, хотя сослуживцы старались передавать ему провизию и боеприпасы с помощью дронов. Однако часть беспилотников противник сбивал, и не все грузы долетали до позиции.

Президент России Владимир Путин присвоил 21-летнему Сергею Ярашеву звание Героя России. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уроженец Самары более двух месяцев удерживал опорный пункт в районе Гришино в одиночку. Ему передавали продукты и боеприпасы с дронов, после чего бойца эвакуировали и врачи провели ему сложную операцию.

Заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков также рассказывал, что, находясь рядом с позициями ВСУ, Ярашев почти месяц скрытно передавал командованию важные разведданные о передвижениях противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.