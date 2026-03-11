Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу Ярашеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву. Об этом сообщает портал правовой информации.

В тексте президентского указа говорится, что Ярашев проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Ранее о подвиге бойца Путину доложил во время встречи глава ДНР Денис Пушилин. В тот раз Пушилин рассказал главе государства, как 21-летний Сергей Ярашев в одиночку удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Владимир Путин получил от МО РФ детальную справку относительно подвига Ярашева. После ее подтверждения от командующего группировкой войск «Юг» Путин поручил подготовить указ о награждении героя.