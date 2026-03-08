МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы точечно уничтожили «Краснополем» позиции ВСУ под Красноармейском

Корректируемый боеприпас работает в связке с БПЛА «Орлан».
Артём Желтиков Дима Иванов 11-03-2026 00:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы 385-й бригады группировки войск «Центр» корректируемым снарядом «Краснополь»уничтожили под освобожденным Красноармейском передовой пункт наблюдения ВСУ, с которого украинские военные контролировали передвижение российских сил.

Настройка снаряда занимает несколько минут. «Краснополь» программируют при помощи специального ключа - необходимо ввести частоту, чтобы связать боеприпас с беспилотником «Орлан», который подсвечивает цель. После этого расчет приступает к выполнению огневой задачи.

Артиллеристы действуют быстро и слаженно. Во время подготовки к выстрелу бойцы постоянно перемещаются между позициями и орудием, выполняя необходимые операции.

«В школе занимался волейболом, не зря - здесь пригодилось. Физические нагрузки, активность физическая большая. Надо будет подбежать к орудию, подать, зарядить, также замаскировать», - рассказал старший наводчик Артур Мустафин.

Боец пришел на специальную военную операцию в 2023 году, когда ему было 20 лет. По его словам, освоиться на службе помогли сослуживцы.

«Госнаграды есть, медаль за храбрость второй степени - получил за добросовестное выполнение задач, это мы еще когда до Авдеевки стояли, тоже так же работали “Краснополем”», - отметил Мустафин.

Командир батареи подчеркнул, что в подразделении служат бойцы из разных регионов страны.

«Ребята со всех уголков страны, все дружат, работают складно, не подводят. К работе относятся ответственно», - заявил командир батареи Денис Журавлев.

Параллельно с артиллерийским расчетом начинают работать операторы беспилотника «Орлан», которые ведут наблюдение за целью и обеспечивают наведение.

«По получении доклада о готовности огневого подразделения к огневому поражению оператор подводит борт ближе к цели, включает лазерный целеуказатель-дальномер - и выполняется огневая задача по уничтожению противника», - объяснил начальник расчета Руслан Есенов.

После наведения и выстрела снаряд поражает цель, а оператор беспилотника подтверждает результат удара.

Подразделения группировки «Центр» продолжают продвижение в направлении Доброполья. Бои ведутся в районах Новоалександровки, Анновки и Красноярского. Продолжается зачистка населенных пунктов Белицкое и Гришино, последний уже более чем наполовину находится под устойчивым контролем российских подразделений.

Северо-восточнее Доброполья формируется плацдарм для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения наносят удары по позициям противника вблизи поселка Приют и заходят в тыл украинским формированиям в районе Константиновки. Бои также идут у населенного пункта Золотой Колодезь.

Южнее продолжается продвижение вглубь Днепропетровской области - там российские силы освобождают Новопавловку и Гавриловку. По данным военных, только за минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Центр» составили более 300 военнослужащих, а также танк и шесть боевых бронированных машин.

