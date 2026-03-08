МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: процент подконтрольных Киеву территорий ДНР уменьшился с 25% до 15%

По словам российского лидера, освобождать новые регионы РФ помогает буквально вся страна.
Тимур Юсупов 10-03-2026 17:01
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всего за полгода контролируемая киевским режимом территория ДНР сократилась с 25% от общей площади республики до 15-17%. Об этом российский лидер упомянул в ходе встречи с главой региона Денисом Пушилиным.

«Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики - буквально полгода назад. (Теперь. - Прим. ред.) мне докладывают, 15-17%», - отметил руководитель государства.

Путин также отдельно упомянул совместный труд людей самых разных национальностей по освобождению территорий ДНР. По словам президента, новым регионам помогает вся страна.

Ранее российский лидер провел совещание по оценке опыта, полученного Вооруженными силами РФ в условиях СВО. Вместе с представителями Совбеза и Минобороны глава государства обсудил повышение эффективности использования российской армией военной техники.

#Россия #в стране и мире #Путин #ДНР #Владимир Путин #денис пушилин #Донецкая народная республика #СВО
