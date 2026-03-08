Путин: процент подконтрольных Киеву территорий ДНР уменьшился с 25% до 15%

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всего за полгода контролируемая киевским режимом территория ДНР сократилась с 25% от общей площади республики до 15-17%. Об этом российский лидер упомянул в ходе встречи с главой региона Денисом Пушилиным.

«Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики - буквально полгода назад. (Теперь. - Прим. ред.) мне докладывают, 15-17%», - отметил руководитель государства.

Путин также отдельно упомянул совместный труд людей самых разных национальностей по освобождению территорий ДНР. По словам президента, новым регионам помогает вся страна.

Ранее российский лидер провел совещание по оценке опыта, полученного Вооруженными силами РФ в условиях СВО. Вместе с представителями Совбеза и Минобороны глава государства обсудил повышение эффективности использования российской армией военной техники.