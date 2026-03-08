МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп пригрозил Ирану последствиями за мины в Ормузском проливе

Движение танкеров в проливе было возобновлено.
Константин Денисов 10-03-2026 23:39
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану военными последствиями за возможное наличие мин в Ормузском проливе. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Ранее телеканал CBS со ссылкой на разведку США сообщила о таких намерениях Тегерана.

«Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, а у нас нет сообщений о том, что они это сделали, мы хотим, чтобы они были убраны немедленно», - написал Трамп.

По словам американского лидера, в случае размещения мин военные последствия для исламской республики станут беспрецедентными. Что именно ждет Иран, Трамп не уточнил.

Ранее президент США пообещал Ирану удары «в 20 раз сильнее» предыдущих, если он продолжит блокировать Ормузский пролив. После этого сообщалось о возобновлении движения.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял, что транспортировка нефти через Ормузский пролив замедлилась из-за агрессии США и Израиля, а не по решению Тегерана. В КСИР при этом подчеркнули, что связанные с США и Израилем не пройдут через эту транспортную артерию.

Накануне иранские власти пообещали открыть пролив для всех стран, которые выдворят послов США и Израиля.

