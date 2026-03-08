МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
КСИР пропустит в Ормузский пролив суда стран, выдворивших послов США и Израиля

В данный момент пролив заблокирован Ираном.
Константин Денисов 10-03-2026 01:08
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

КСИР озвучил условие пропуска судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», - говорится в заявлении.

Ранее обеспокоенность блокировкой пролива выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Находясь на Кипре, он выступил с заявлением о том, что Париж планирует провести оборонительную миссию по возобновлению движения танкеров.

Блокировка Ормузского пролива вынудила Европу и другие страны искать альтернативные источники поставки энергоресурсов, поскольку он являлся основной артерией для снабжения ЕС ресурсами.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности снабжать нефтью и газом, в том числе, Европу, если от нее поступит соответствующий сигнал.

#сша #нефть #газ #Израиль #Иран #ксир #Ормузский пролив
