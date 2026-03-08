КСИР пропустит в Ормузский пролив суда стран, выдворивших послов США и Израиля

КСИР озвучил условие пропуска судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», - говорится в заявлении.

Ранее обеспокоенность блокировкой пролива выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Находясь на Кипре, он выступил с заявлением о том, что Париж планирует провести оборонительную миссию по возобновлению движения танкеров.

Блокировка Ормузского пролива вынудила Европу и другие страны искать альтернативные источники поставки энергоресурсов, поскольку он являлся основной артерией для снабжения ЕС ресурсами.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности снабжать нефтью и газом, в том числе, Европу, если от нее поступит соответствующий сигнал.