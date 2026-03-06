МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран атаковал нефтяной танкер США

Вооруженные силы Ирана также нанесли удары возмездия по целям США и Израиля в ответ на атаку по школе для девочек в Минабе.
Ян Брацкий 06-03-2026 15:05
© Фото: RF Investigative Committee, via Globallookpress.com

Иранские военные поразили нефтяной танкер у берегов Кувейта. Судно шло под флагом США. После удара на палубе танкера вспыхнул сильный пожар, сообщает RT со ссылкой на Центральный штаб армии Исламской Республики.

«Нефтяной танкер под флагом США поражен вблизи границы Кувейта, он горит», - приводит телеканал SNN слова представителя Центрального штаба.

Ранее сообщалось об иранской атаке на нефтяную инфраструктуру ОАЭ с использованием ударных беспилотников. Компания Soar Atlas получила новые спутниковые снимки сверхвысокого разрешения нефтепромышленной зоны Фуджейра, сделанные накануне. Они показывают значительные повреждения ключевого хаба по хранению и перевалке нефти. Удар пришелся точно в резервуарный парк, где два крупных нефтехранилища охвачены сильным пламенем. Густой черный дым поднимается на многие километры, создавая угрозу для соседних объектов.

Накануне в Корпусе стражей исламской революции заявили о перекрытии Ормузского пролива, который находится под контролем США. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что любое судно, которое попытается пересечь пролив, будет уничтожено. Стоит отметить, что через Ормузский пролив проходит до 20% мировой нефти и сжиженного природного газа. Цены на них уже взлетели на мировых энергетических рынках.

#сша #Ближний Восток #Иран #ксир #танкер #Кувейт
