Трамп пообещал Ирану удары в двадцать раз сильнее предыдущих

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты нанесут удары по Ирану, которые будут в двадцать раз сильнее нынешних, если Тегеран заблокирует проход нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран сделает что-либо, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, они будут поражены США в двадцать раз сильнее, чем их поражали до сих пор», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он добавил, что США уничтожат легко разрушаемые цели, которые сделают практически невозможным восстановление Ирана как нации.

«Мы уничтожим легко разрушаемые цели, которые сделают практически невозможным когда-либо восстановить Иран как нацию снова. Смерть, огонь и ярость обрушатся на них. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло», - подчеркнул Трамп.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана, начавшейся в конце февраля 2026 года. Трамп считает, что война близка к завершению, но предупредил о возможной эскалации при новых провокациях со стороны Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял, что транспортировка нефти через Ормузский пролив замедлилась из-за агрессии США и Израиля, а не по решению Тегерана. В КСИР при этом подчеркнули, что связанные с США и Израилем не пройдут через эту транспортную артерию.