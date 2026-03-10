Военный эксперт назвал вероятные причины удара США по школе в Иране

Вероятными причинами ракетного удара по школе для девочек в Иране являются халатность американских генералов и старые карты. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, несколько зданий были иранской базой примерно до начала 2000-х годов. Затем постройки разделили забором, одну из них переделали под школу.

При закладке в память ракеты Tomahawk, которая, предположительно, нанесла удар, использовались цифровые карты старого образца.

«Вероятнее всего, американцы пользовались очень старыми цифровыми картами, которые закладывались в память ракеты. Это говорит о халатности и безответственности американских генералов, отдававших приказ и не удосужившихся проверить соответствие цифровых карт», - сказал Кнутов.

Напомним, 28 февраля по школе для девочек на юге Ирана был нанесен удар, в результате чего более 170 человек, большая часть из которых дети, погибли. Иранская сторона обвиняет в этом Соединенные Штаты. В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что удар нанес Иран.