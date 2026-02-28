IRNA: 40 человек погибли из-за атаки на школу на юге Ирана

Сорок человек погибли из-за атаки на школу для девочек на юге Ирана. Об этом сообщает IRNA.

В городе Эс-Сувайда в Сирии из-за падения обломков снарядов погибли четыре человека, есть раненые, сообщают местные СМИ.

Ответная операция Ирана «продолжится вплоть до полного поражения врага», подчеркнул командующий штабом войск ПВО. Армия Израиля в свою очередь заявила, что атаковала уже сотни военных объектов в Иране.

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий уже заявил в беседе со «Звездой», что атака США и Израиля по Ирану несет крайне негативные последствия.

Ранее США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское министерство обороны. После этого президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атаковали иранские объекты с моря и воздуха.