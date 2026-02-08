Политолог: в ЕС не устали от поддержки Киева, а начали считать деньги

Заявления президента Словакии Петера Пеллегрини, что передача Киеву истребителей МиГ-29 и систем ПВО С-300 была ошибкой, не говорят об усталости Европы от поддержки Украины. Это сигнал о том, что Европа берет курс на милитаризацию и начинает считать деньги. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» выразил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СпбГУ Дмитрий Леви.

«До недавнего времени дорогостоящие вооружения представляли собой некую обузу, инвестицию прошлых периодов. Как "чемодан без ручки" - просто есть и есть. Их можно было кому-то передать. Это казалось бесплатным действием», - объяснил эксперт.

Он добавил, что в текущей реальности, когда в Европе заявлены новые ценности, связанные с милитаризацией, с обороноспособностью, у европейских политиков возникает понимание, что на это нужно тратить на это деньги. И можно было не передавать вышеупомянутые «чемоданы без ручки» кому-то, таким образом нанося ущерб собственной обороноспособности.

«То, что люди начинают считать деньги - это разумное состояние», - отметил собеседник телеканала.

Но, по мнению Леви, говорить о том, что это политика на прекращение поддержки Украины, пока было бы опрометчиво. Собеседник телеканала пояснил, что это политика внутренняя. Она ориентирована на собственную обороноспособность европейских стран на фоне нагнетания внутри ЕС антироссийской истерии.

«Это по-прежнему эскалация идеи об угрозе, якобы исходящей от России. Никто эту идеологию не снимает с повестки и от нее не отказывается, она всем выгодна», - заключил Леви.

Ранее сообщалось, что в Словакии закрыли дело о передаче вооружений Киеву прежним руководством страны. По мнению прокурора, не было доказано, что республике нанесли ущерб. Президент Пеллегрини с этим категорически не согласился. То, что Словакия избавилась от своих МИГов он назвал «ошибкой», потому что замены для них нет.

Основной довод прокурора состоял в том, что истребители на момент передачи уже выработали свой ресурс. Пеллегрини напомнил, что будучи премьером лично испытывал МИГи и все они были в исправном состоянии и могли выполнять свои задачи.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал позицию премьер-министра страны Роберта Фицо, заявившего, что республика будет помогать Украине только гуманитарно и не пошлет туда своих военных. Кроме того, Словакия не будет выступать гарантом по кредиту со стороны ЕС для Украины.