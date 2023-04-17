Словакия передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29

Девять самолетов перебросили по земле.

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Братислава передала Киеву 13 истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

По его словам, четыре самолета украинские пилоты перегнали в марте. Остальные девять истребителей перебросили по земле.

Ранее сообщалось, что США предложили Словакии замену ее МиГ-29. Этой заменой стали 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper.

А ранее Братислава передала Киеву три десятка советских БМП-1.