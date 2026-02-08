Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву истребителей МиГ-29

Передача Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны С-300 была ошибкой. К такому выводу пришел президент Словакии Петер Пеллегрини.

Так он прокомментировал вердикт прокурора Растислава Ремета, сообщившего накануне о закрытии дела о передаче вооружений Киеву прежним руководством страны. По его мнению, не было доказано, что республике нанесли ущерб. Пеллегрини с этим категорический не согласился.

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», - написал он на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Основной довод прокурора в том, что истребители на момент передачи уже выработали свой ресурс. Пеллегрини напомнил, что будучи премьером лично испытывал эти самолеты и все они были в исправном состоянии и могли выполнять свои задачи.

Солидарен с главой государства и нынешний премьер-министр Роберт Фицо. Решение прокуратуры закрыть дело о передаче военной техники боевикам ВСУ он назвал политически мотивированным. Таким образом, надзорное ведомство пытается прикрыть бывшее руководство Словакии, уверен он. Фицо заявил, что истребители МиГ-29 были не просто исправны, но и модернизированы под стандарты НАТО.

Напомним, весной 2022 года Братислава передала Киеву систему ПВО С-300, а год спустя завершила отправку партии истребителей. Всего ВСУ получили 13 «мигов». С приходом к власти Роберта Фицо, передача военной техники прекратилась.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал позицию премьер-министра страны Роберта Фицо, заявившего, что республика будет помогать Украине только гуманитарно и не пошлет туда своих военных. Кроме того, Словакия не будет выступать гарантом по кредиту со стороны ЕС для Украины, уточнил президент Пеллегрини.

