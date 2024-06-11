Минобороны Словакии признало незаконной передачу Киеву МиГ-29

Словакия в прошлом году незаконно передала Украине истребители МиГ-29, поэтому в отношении экс-министра обороны страны Ярослава Надя будут приняты «юридические меры». С таким заявлением выступил госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер.

«Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы право экс-министру пойти на такой шаг. Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них», - написал Мелихер в Facebook* (запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно его заявлению, экспертный анализ Надя, который обосновывал необходимость передачи ВСУ словацких истребителей, «не существует». Кроме того, уходящее в отставку правительство не имело право принимать такие серьезные решения на внешнеполитическом контуре, добавил Мелихер.

Напомним, Украина в прошлом году получила от Словакии безвозмездно 13 боевых самолетов МиГ-29. Решение о передаче принимал кабмин, в отношении которого ранее был вынесен вотум недоверия. Чиновники продолжали свою работу до формирования нового правительства и по Конституции не имели права решать такие важные вопросы, уточнил Мелихер.

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