Военкор Коц: генерала Алексеева спасла быстрая реакция

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев в сознании и разговаривает, но ранения тяжелые. Об этом военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что супруга генерал-лейтенанта благодарит всех за слова поддержки. Она извинилась, что не может ответить тем, кто пишет и звонит по ее прежним контактам, поскольку сейчас, по объективным причинам, не может пользоваться привычными средствами связи.

«Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжелые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна - в ногу», - говорится в публикации.

Коц отметил, что ранений в грудь, вопреки сообщениям некоторых СМИ, не было. По его словам, киллер, судя по всему, не готовился к тому, что ему дадут отпор.

«Судя по всему, выпускник Рязанского десантного училища сразу понял, что происходит, в узком лифтовом холле пошел на моментальное сближение с убийцей и не дал ему поднять пистолет до уровня головы», - рассказал Коц.

Он предположил, что ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что генерал-лейтенант перехватил руку со стволом. По словам Коца, Алексеев успел ударить стрелявшего. Его спасла быстрая реакция. К тому же, жена генерала сразу наложила жгут ему на ногу и закрыла раны тем, что оказалось под рукой.

Коц добавил, что как только появится возможность, супруга генерал-лейтенанта Алексеева ответит всем, кто ей пишет. Но, отметил военкор, такая возможность может появиться не скоро.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что стрелявший генерал-лейтенанта Алексеева прибыл в Москву в конце декабря по заданию украинских спецслужб. Сообщалось, что злоумышленник произвел не менее 3 выстрелов. После этого он скрылся с места происшествия.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры с исполнителем и пособниками покушения. Подозреваемый попал в объективы сразу нескольких камер наблюдения: у входа в дом, где проживает генерал, во дворе и в автобусе, на котором подозреваемый покинул место преступления. На одном из роликов видно, как прохожий с закрытым лицом и в капюшоне наклоняется и что-то бросает в сугроб. Позже оперативники извлекли из снега пистолет Макарова с глушителем.

В ФСБ сообщили о задержании исполнителя покушения. Также ФСБ совместно с МВД установила и задержала одного из его пособников. В сообщении ведомства уточняется, что непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае. Он был передан российской стороне. ФСБ России показала кадры его экстрадиции.