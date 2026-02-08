МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева

В ЦОС ФСБ сообщили, что он был задержан при содействии партнеров из ОАЭ и передан России.
Сергей Дьячкин 08-02-2026 09:46
© Фото: Минобороны России © Видео: ЦОС ФСБ России

Задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В сообщении ведомства уточняется, что непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. Он был передан российской стороне. ФСБ России показала кадры его экстрадиции.

Пособниками исполнителя были россияне Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Васина задержали в Москве. Серебрицкая выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается.

Вчера бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал в своем Telegram-канале, что состояние генерал-лейтенанта Алексеева, пережившего покушение утром 6 февраля, значительно улучшилось. Накануне экс-парламентарий рассказал «Звезде», что генерал-лейтенанту сделали операцию, после которой он некоторое время находился в коме. Бывший нардеп утверждает, что с Алексеевым они давно знакомы и часто пересекались.

#покушение #оаэ #Задержание #Розыск #ЦОС ФСБ #генерал алексеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 