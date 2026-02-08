Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева

Задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В сообщении ведомства уточняется, что непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. Он был передан российской стороне. ФСБ России показала кадры его экстрадиции.

Пособниками исполнителя были россияне Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Васина задержали в Москве. Серебрицкая выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается.

Вчера бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал в своем Telegram-канале, что состояние генерал-лейтенанта Алексеева, пережившего покушение утром 6 февраля, значительно улучшилось. Накануне экс-парламентарий рассказал «Звезде», что генерал-лейтенанту сделали операцию, после которой он некоторое время находился в коме. Бывший нардеп утверждает, что с Алексеевым они давно знакомы и часто пересекались.