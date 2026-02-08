СК: cтрелявший в Алексеева приехал в Москву по заданию спецслужб Украины

Стрелявший в первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В сообщении ведомства уточняется, что злоумышленник произвел не менее 3 выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева. После этого он скрылся с места происшествия. Следствие провело тщательный осмотр, в ходе которого обнаружили орудие преступления - пистолет Макарова с глушителем и тремя патронами. В ведомстве уточнили, что было назначено более 15 судебных экспертиз.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры с предполагаемыми исполнителем и пособниками покушения. Подозреваемый попал в объективы сразу нескольких камер наблюдения: у входа в дом, где проживает генерал, во дворе и в автобусе, на котором подозреваемый покинул место преступления. На одном из роликов видно, как прохожий с закрытым лицом и в капюшоне наклоняется и что-то бросает в сугроб. Позже оперативники извлекли из снега пистолет с глушителем.

В ФСБ сообщили о задержании исполнителя покушения. Также ФСБ совместно с МВД установила и задержала одного из его пособников. В сообщении ведомства уточняется, что непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. Он был передан российской стороне. ФСБ России показала кадры его экстрадиции.