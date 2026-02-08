МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: cтрелявший в Алексеева приехал в Москву по заданию спецслужб Украины

В ведомстве уточнили, что злоумышленник произвел не менее 3 выстрелов в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Сергей Дьячкин 08-02-2026 10:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: Следственный комитет России

Стрелявший в первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В сообщении ведомства уточняется, что злоумышленник произвел не менее 3 выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева. После этого он скрылся с места происшествия. Следствие провело тщательный осмотр, в ходе которого обнаружили орудие преступления - пистолет Макарова с глушителем и тремя патронами. В ведомстве уточнили, что было назначено более 15 судебных экспертиз. 

Ранее ФСБ России опубликовала кадры с предполагаемыми исполнителем и пособниками покушения. Подозреваемый попал в объективы сразу нескольких камер наблюдения: у входа в дом, где проживает генерал, во дворе и в автобусе, на котором подозреваемый покинул место преступления. На одном из роликов видно, как прохожий с закрытым лицом и в капюшоне наклоняется и что-то бросает в сугроб. Позже оперативники извлекли из снега пистолет с глушителем.

В ФСБ сообщили о задержании исполнителя покушения. Также ФСБ совместно с МВД установила и задержала одного из его пособников. В сообщении ведомства уточняется, что непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. Он был передан российской стороне. ФСБ России показала кадры его экстрадиции.

#покушение #ФСБ РФ #СК #Спецслужбы Украины #Следственный комитет РФ #генерал алексеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 