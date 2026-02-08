МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фигуриста Гуменника на Олимпиаде утром вызвали на допинг-контроль

Сообщается, что российский фигурист Петр Гуменник сдал тест в 7 утра.
Сергей Дьячкин 08-02-2026 13:26
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде-2026 в воскресенье утром. Об этом сообщил РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

Как сообщает источник агентства, Гуменник сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне. Короткую программу мужчины-фигуристы будут представлять 10 февраля.

Накануне российский фигурист изменил музыку к короткой программе. Спортсмен представит свою программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек к российскому фильму «Онегин».

До этого Гуменнику не разрешили использовать музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав. Об этом он и его команда узнали всего за пару дней до отлета. Перед спортсменом было только два варианта действий: попробовать в экстренном порядке решить вопрос с авторскими правами или менять программу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что судьи, которые не одобрили музыку к выступлению российскому фигуристу, должны были заметить это во время отбора, который сами же и проводили. Она назвала их поступок «безобразным».

#фигурное катание #италия #Олимпийские игры #Фигурист #спортсмен #допинг-контроль #Олимпиада-2026 #Петр Гуменник
