Фигурист Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыку к короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.

«Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», - рассказала тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Гуменник представит свою программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция - саундтрек к российскому фильму «Онегин».

Напомним, Гуменнику перед Олимпийскими играми не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав, о чем узнала команда спортсмена всего за пару дней до отлета. Перед спортсменом появились два варианта действий: попробовать в экстренном порядке решить вопрос с авторскими правами или менять программу.

В ответ на это заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что судьи, которые не одобрили музыку к выступлению российскому фигуристу, должны были заметить это во время отбора, который сами же и проводили. Она назвала «безобразным» их поступок.