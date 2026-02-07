МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фигуристу Гуменнику не разрешили использовать музыку из «Парфюмера»

Для участия в Олимпиаде-2026 спортсмену надо решить вопрос с авторскими правами либо менять свою короткую программу.
Сергей Дьячкин 07-02-2026 13:45
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских правами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сообщается, команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до отлета в Милан, который был запланирован в ночь на 8 февраля. Теперь перед спортсменом два варианта действий: попробовать в экстренном порядке решить вопрос с авторскими правами или менять программу. В прошлом году фигурист выступал с короткой программой под музыку из фильма «Дюна». Ее, как и запланированную программу под музыку из «Парфюмера», ставил Даниил Глейхенгауз.

В сентябре прошлого года Гуменник занял первое место на квалификационном турнире в Пекине. Спортсмен набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ. После короткой программы российский одиночник лидировал, набрав 93,80 балла. В произвольной он получил 169,02 балла. Таким образом, Гуменник квалифицировался на Олимпийские игры.

В первый день Олимпиады выступят трое спортсменов из России. Они будут бороться за медали в нейтральном статусе. Первой из россиян на Олимпиаде будет соревноваться лыжница Дарья Непряева в скиатлоне. Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова выйдет на дистанцию 3000 метров. Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов станет первым из мужчин-россиян, кто выступит на Олимпийских играх этого года, 7 февраля он участвует в первом и втором заездах.

#Спорт #в стране и мире #музыка #авторские права #Фигурист #Олимпиада-2026 #Петр Гуменник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 