Фигуристу Гуменнику не разрешили использовать музыку из «Парфюмера»

Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских правами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сообщается, команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до отлета в Милан, который был запланирован в ночь на 8 февраля. Теперь перед спортсменом два варианта действий: попробовать в экстренном порядке решить вопрос с авторскими правами или менять программу. В прошлом году фигурист выступал с короткой программой под музыку из фильма «Дюна». Ее, как и запланированную программу под музыку из «Парфюмера», ставил Даниил Глейхенгауз.

В сентябре прошлого года Гуменник занял первое место на квалификационном турнире в Пекине. Спортсмен набрал 262,82 балла по сумме короткой и произвольной программ. После короткой программы российский одиночник лидировал, набрав 93,80 балла. В произвольной он получил 169,02 балла. Таким образом, Гуменник квалифицировался на Олимпийские игры.

В первый день Олимпиады выступят трое спортсменов из России. Они будут бороться за медали в нейтральном статусе. Первой из россиян на Олимпиаде будет соревноваться лыжница Дарья Непряева в скиатлоне. Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова выйдет на дистанцию 3000 метров. Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов станет первым из мужчин-россиян, кто выступит на Олимпийских играх этого года, 7 февраля он участвует в первом и втором заездах.