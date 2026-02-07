МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тарасова назвала «безобразным» запрет судей на музыку Гуменника на ОИ

Теперь российскому фигуристу придется либо менять программу, либо решать проблему с авторскими правами в экстренном порядке.
Дарья Ситникова 07-02-2026 16:59
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Судьи, которые не одобрили музыку к выступлению российскому фигуристу Петру Гуменнику, должны были заметить это во время отбора, который сами же и проводили. Об этом рассказала «Звезде» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Безобразный поступок. Те же судья и проводили отбор», - сказала Тарасова.

С ее слов, «если они такие профессионалы по музыке, то должны были сказать» о нарушениях правил еще в самом начале отбора. Теперь ему придется либо менять программу, либо решать вопрос с авторскими правами в экстренном порядке.

Напомним, перед Олимпийскими играми 2026 года Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав. Уточняется, что команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до отлета в Милан, который был запланирован в ночь на восьмое февраля.

В прошлом году фигурист выступал с короткой программой под музыку из фильма «Дюна». Ее, как и запланированную программу под музыку из «Парфюмера», ставил Даниил Глейхенгауз.

