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Economist: часть переданных Киеву МиГ-29 годятся только на запчасти

Ян Брацкий
17:36 23.04.2023
На фоне поставок из Европы нелетающих МиГ-29 советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев ждет истребители F-16.
Economist: часть переданных Киеву МиГ-29 годятся только на запчасти
© Фото: Andreas Franke, picture alliance, GlobalLookPress
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Истребители МиГ-29, переданные Польшей и Словакией на Украину, находятся не в летном состоянии и пойдут на запчасти. Об этом пишет журнал Economist.

«Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29 за последние недели. Многие из этих истребителей не в летном состоянии и используются в качестве источника запчастей», - сообщил журнал.

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее отмечал, что Киев ждет истребители F-16, однако опытные летчики скептически относят к этой идее.

Ранее стало известно о передаче Киеву 13 словацких истребителей МиГ-29. Как заявил министр обороны Ярослав Надь, четыре боевых самолета пилоты перегнали еще в марте, остальные девять доставили на Украину по земле. Тем временем Юрий Игнат заявил, что украинская армия имеет в своем активе пять бригад истребителей, среди них три - МиГ-29 и две - Су-27.

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