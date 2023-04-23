Economist: часть переданных Киеву МиГ-29 годятся только на запчасти
Истребители МиГ-29, переданные Польшей и Словакией на Украину, находятся не в летном состоянии и пойдут на запчасти. Об этом пишет журнал Economist.
«Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29 за последние недели. Многие из этих истребителей не в летном состоянии и используются в качестве источника запчастей», - сообщил журнал.
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее отмечал, что Киев ждет истребители F-16, однако опытные летчики скептически относят к этой идее.
Ранее стало известно о передаче Киеву 13 словацких истребителей МиГ-29. Как заявил министр обороны Ярослав Надь, четыре боевых самолета пилоты перегнали еще в марте, остальные девять доставили на Украину по земле. Тем временем Юрий Игнат заявил, что украинская армия имеет в своем активе пять бригад истребителей, среди них три - МиГ-29 и две - Су-27.