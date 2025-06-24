Вэнс заявил, что после ударов США Иран не сможет создать ядерное оружие

В результате бомбовых ударов по иранским ядерным объектам Тегеран потерял техническую возможность создавать ядерное оружие. К такому выводу пришел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможности обогащать уран <...> Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы», - заявил Вэнс в интервью Fox News.

По словам вице-президента США, в распоряжении Тегерана остается уран, обогащенный до 60%, но возможности превратить его в ядерное оружие больше нет.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем, а также официальное завершение 12-дневной войны между ними.

Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Силовая акция Вашингтона вызвала критику многих стран, включая Россию. Вопросы к Трампу появились и в самих Штатах.

Так, лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что после удара США вырос риск масштабной войны. Он напомнил Трампу, что американский президент «не может единолично вести нацию в войну без стратегии». Шумер также призвал Трампа внести ясность в действия США на Ближнем Востоке.