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МАГАТЭ сообщило о разрушениях на ядерных объектах Ирана

Степень повреждения некоторых объектов не удалось установить из-за их подземного расположения.
Константин Денисов 2025-06-22 22:48:34
© Фото: IDF

МАГАТЭ сообщило о разрушениях на ядерных объектах Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе после ракетных ударов США. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«МАГАТЭ может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США. На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», - говорится в заявлении.

Точную степень повреждений объекта в Фордо не удалось установить, поскольку он расположен под землей.

В МАГАТЭ подчеркнули, что объект в Натанзе получил значительные повреждения. Установлено, что США использовали проникающие боеприпасы в ходе своих атак.

В то же время представители агентства отметили, что повышения радиационного фона не выявлено.

Ранее стало известно о том, что вечером 22 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, чтобы обсудить с российским властями атаки США.

#Россия #в стране и мире #сша #Иран #МАГАТЭ #Аббас Аракчи
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