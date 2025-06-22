МАГАТЭ сообщило о разрушениях на ядерных объектах Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе после ракетных ударов США. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«МАГАТЭ может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США. На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», - говорится в заявлении.
Точную степень повреждений объекта в Фордо не удалось установить, поскольку он расположен под землей.
В МАГАТЭ подчеркнули, что объект в Натанзе получил значительные повреждения. Установлено, что США использовали проникающие боеприпасы в ходе своих атак.
В то же время представители агентства отметили, что повышения радиационного фона не выявлено.
Ранее стало известно о том, что вечером 22 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, чтобы обсудить с российским властями атаки США.
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