Fars: Иран поставил на боевое дежурство новую баллистическую ракету

Иран разместил баллистическую ракету большой дальности «Хоррамшахр-4» в новом подземном ракетном комплексе. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что дальность полета этой ракеты достигает 2 000 километров. Кроме того, «Хоррамшахр-4» оснащена тяжелой боевой частью весом около 1,5 тонны.

«По оценкам, боевая часть способна нести более одной тонны взрывчатого вещества, что делает ее одной из самых крупных конфигураций боевых частей, разработанных в рамках иранской ракетной программы», - говорится в материале.

Известно, что новый подземный комплекс открыли 4 февраля. Он находится в ведении Воздушно-космических сил КСИР.

Ранее в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций, эксперт РСМД Кирилл Семенов выразил мнение, что в случае ударов Иран будет отвечать не только по американским базам, но и по Израилю. Специалист не исключил, что в поддержку Ирана могут вступить иракские и ливанские ополчения.